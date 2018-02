Laura Bozzo confiesa que padece una fuerte enfermedad

Laura Bozzo no pudo más: con lágrimas en los ojos confesó que padece una fuerte enfermedad que incluso la ha llevado al hospital.

La conductora y presentadora peruana habló para el programa 'Suelta la sopa', ahí reveló que había sufrido luego de la persecución política de la que fue objeto.

En el 2006, la presentadora peruana vivió momentos duros tras ser acusada de recibir dinero del gobierno de Fujimori. Hoy en día agradece el apoyo de su gran amigo Jaime Camil, padre del actor que se lleva su mismo nombre.

Según la conductora, vivió persecución política en su país y nadie le ayudó a reparar el daño en su nombre. Narró que perdió todo, su casa, su dinero y su participación en la televisión.

"Estos dos años de no estar en el programa me hicieron mucho daño porque para mí era mi salvación. Gracias a Dios tengo un gran amigo que es como mi familia. Mi amigo Jaime Camil me salvó la vida, me sacó de Perú y me puso a salvo".