La rutina de Jenny Cavallo que incomodó a las redes sociales

La actriz Jenny Cavallo, ex participante de Cabra chica gritona y de El club de la comedia, debutó con su humor en la segunda noche del Festival de Viña.

La rutina de la comediante se centró en relatar experiencias cotidianas de las mujeres, que para algunos se transformó en una temática repetida y algunos incluso la consideraron aburrida.

Habló de el libro Cincuenta sombras de Grey, de la maternidad, se rió de las toallas higiénicas e incluso tuvo tiempo para bromear con Daniela Aránguiz.

Jenny logró conseguir varias carcajadas, ganándose el cariño del público con una Gaviota de Plata, pero en redes sociales su propuesta causó gran debate debido a que algunos la compararon con Natalia Valdebenito y hasta con Bombo Fica.

Otros, criticaron que la velocidad de su rutina era muy lenta, pero por otra parte muchos aplaudieron que relizara chistes sobre hombres debido a que algunos humoristas acostumbran a bromear con temáticas sexistas.

A continuación puedes revisar algunas opiniones:

Los weones llevan décadas haciendo humor masivo hablando de correrse la paja, las minas etc (y no se los cataloga como humor masculino sino universal). Nosotras recién estamos hablando como mujeres arriba del escenario y encima no quieren que hablemos "weas de mina".

— Conmigo No Perrite (@polaberta) February 22, 2018