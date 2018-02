Guillermo Del Toro es acusado por plagiar “La forma del agua”

La forma del agua

La forma del agua es una de los filmes favoritos este año. Con 13 nominaciones a los premios Oscar, Guillermo del Toro nos recuerda una vez más la razón por la que estamos tan orgullosos de él. Su carisma, su talento y su sencillez han puesto en alto el nombre de México.

La historia se centra en el romance de una mujer y una extraña criatura acuática que fue hallada en el Amazonas. Como muchas veces dijo Guillermo, La forma del agua es una película sobre el amor, no se enfoca solamente en una historia.

Para mí la película se llama 'La forma del agua' porque, el agua es como el amor, no tiene forma, y puede aparecer en una persona del mismo sexo, de una edad muy diferente, puede aparecer en mil formas, pero la reconoces inmediatamente

La demanda de David Zindel

El filme ha recibido varios premios en diversos festivales, entre ellos los pasados Globos de Oro. Pero el director mexicano se ha tenido que enfrentar a ciertos escándalos que intentan empañar su éxito. En un inicio todo empezó como rumores, pero ahora la demanda ya está en proceso.

Fue el miércoles en un juzgado de California, EE.UU cuando David Zindel presentó una demanda formal contra del director mexicano, a la Fox Searchlight y el productor Daniel Kraus. La acusación es que plagiaron una película que ya había sido realizada en el pasado.

La película en la que se basó

Zindel asegura que Del Toro se basó en Let Me Hear You Whisper. “Fue llevada a la televisión en la década de los 60, y que fue escrita por mi padre, Paul Zindel, ganador del premio Pulitzer ” aseguró.

David Zindel asegura que el director mexicano explora la misma idea que la de su padre. Exige una compensación, puesto que la película ha recaudado US$77 millones en las últimas semanas.

“No podemos creer que un estudio grande de Hollywood haya realizado una película que evidentemente deriva de la historia de mi padre, sin que nadie haya venido a pedirnos los derechos de autor”, comentó Zindel según información de la BBC Mundo.

Las similitudes

La obra de Paul Zindel

La mujer también trabaja en un laboratorio de limpieza.

Establece una relación con un delfín que es investigado.

Intenta liberarlo de su hábitat natural.

¿Qué se ha contestado?

Guillermo Del Toro no ha respondido a las acusaciones. Mientras tanto Fox Searchlight, la empresa que produjo el film, cuando los rumores comenzaron lanzó un comunicado de prensa en donde rechazaba dichas acusaciones.

“Guillermo del Toro no ha leído o visto la obra de Zindel de ninguna manera. El director tiene una carrera de 25 años en los que ha hecho cerca de 10 películas y siempre ha estado abierto a reconocer sus influencias”

El contexto de las historias, el final, y el desenlace de la problemática es totalmente distinto.

