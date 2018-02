Viudo de Hiromi habla por primera vez desde la muerte de su esposa e hija

Cinco meses han pasado desde la muerte de la cantante y actriz Hiromi Hayakawa, y su viudo ha encontrado la forma de llevarla en su corazón por siempre. Más allá de la memoria o los recuerdos que con ella tiene, ahora también decidió llevarla en la piel

Fernando Santana tiene 34 años, y con el corazón aún roto decidió platicar sobre su sentir y cómo intenta superar este doloroso capítulo de su vida.

"Año Nuevo y nuestro aniversario que fue el 4 de enero los pasé llorando. Nunca creí que podría pasar por algo así. He ido con tanatólogos, he buscado ayuda en los libros y en Dios. No sé si lo hago para entender o poder manejar este proceso tan difícil. Siento un vacío, pues a pesar de que viven en mi corazón y en mi mente, Hiromi y Julieta ya no están aquí físicamente”, señaló.