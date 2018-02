A la fantástica Daniela Vega nadie la para y ya tiene nuevo proyecto cinematográfico

Aquí de lo más entretenidas con la @magdalenamullerv que basta ya de amorosa Terminando el rodaje de #UnDomingoDeJulioEnSantiago en la foto la Pame y la Ana. #CineChileno

A post shared by Daniela Vega (@dani.vega.h) on Apr 14, 2017 at 11:52am PDT