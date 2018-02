Fotografía muestra 'cambio de sexo' de actor de 'Nosotros los Nobles'

Quien diera vida al personaje de Peter, en la taquillera cinta mexicana de Nosotros los Nobles, ha generado una serie de rumores por las imágenes que ha compartido en sus redes sociales en las que se le ve lucir muy femenino.

Luego de una ruptura amorosa el actos viajó a España, donde vive actualmente, lo que más llama la atención es el cambio físico, ya que muchos han comentado su apariencia más femenina.

“Echo de menos en este mundo ese amor incondicional que lucha junto a ti, por ti; ese amor que se pone por delante para que no te dé la bala, ese amor que está a tu lado y nunca deja que te caigas, ese amor que es capaz de luchar contra todo por ti. Ese amor verdadero, con verdad, y de verdad”, ha escrito el actor en sus redes sociales.

Tras especulaciones, el actor salió a aclarar el tema y a decir que no, no está cambiando de sexo sino preparándose para un nuevo proyecto. A través de sus redes sociales hizo saber a sus seguidores que los cambios que ven en él son producto de su profesionalismo.

Con respecto a la nota de @EstiloDF no he reaparecido como mujer, la foto es de un casting para un personaje, ahora estoy más fea, ya quisiera yo, por eso no reaparezco…. Jajajaja

Gracias igualmente, nos vemos pronto, a ver si mejoro y hacemos un reportaje en topless.😉😘 pic.twitter.com/mtiJnVz3BY

— Carlos Gascón (@gasconcarlos) February 19, 2018