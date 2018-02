Marcelo Marrocchino es el primer criticado por su look en la Gala

Estamos a tan solo minutos de que comience la Gala del Festival de Viña del Mar y en la previa ya hemos visto a algunos prepararse para la instancia.

Uno de ellos es Marcelo Marrocchino, modelo italiano y ex chico reality, que fue de los primeros en pisar la alfombra roja con un look que fue bastante criticado por los usuarios de redes sociales.

El italiano luce un traje color verde muzgo, sumado a unos zapatos estilo mocasines negros ¿Cómo crees que se ve? A alguien se le perdió St. Patrick, parece.

Pa mi que Marocchino no se lava el pelo hace dos meses. #LaGalaCHV #GalaDeViña2018

Me pregunto que tendrá en contra de los calcetines Marocchino. Es taan lindo y elegante pero me da frío y me da risa #LaGalaCHV

— .·.♥ .·. (@Gabri2013) February 16, 2018