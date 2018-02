Los momentos icónicos de la Gala de Viña

Estamos en plena gala 2018 del Festival de Viña y los momentos icónicos no han dejado de estar, y por supuesto que los reunimos aquí.

Felipe, siempre con nosotros

El homenaje que se le realizó al ex animador del festival emocionó a muchos. No, no estoy llorando, me entró algo al ojo.

El beso de Fran y Julio

Fuimos testigos de un remember en vivo ¿Incómodo o romántico? Usted decide.

El perrito McQueen

El diseñador Nicanor Bravo promovió la adopción en la alfombra roja y nos hizo recordar que siempre que hay perritos todo es mejor.

¿Qué pasó con las rosas blancas?

qué simboliza esa rosa blanca? me la pasaron recién — diego (@dnvrrtg) February 17, 2018

Hace unos días Alejandra Valle propuso llevar una rosa blanca para luchar contra la violencia de género. Pero parece que no todos recibieron el memo.

La propuesta de matrimonio de Marrocchino

Y la cara de felicidad (?) de su ahora novia. Épico.

Mira este video: