El increíble regalo que Galilea Montijo recibió por parte de su esposo

La vida privada de Galilea era, hasta hace algunos años, una noticia constante. Mantuvo una relación con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, misma que estuvo rodeada de la polémica pues estaban a un paso del altar cuando el compromiso se rompió. . Luego de varias relaciones, Galilea encontró el amor de la mano de Fernando Reina, reconocido político de Acapulco.

Fernando Reina envió un hermoso arreglo floral por parte de él y su hijo, por lo que la conductora no dudó en compartirlo en sus redes sociales, acompañado del mensaje: "Yo también los amo ❤️ mi Mateo @reinaiglesias Y la carta 😍muero de amor 😍".

La historia de amor de Galilea Montijo

Galilea Montijo se casó con el político Fernando Reina el 16 de agosto de 2011, en una ceremonia a la que invitaron a sus amigos más cercanos. Fernando es un conocido político del estado de Guerrero, quien ya había estado casado y producto de esa relación tuvo dos hijos.

Su matrimonio va viento en popa y Galilea le ha dedicado tiernos mensajes en más de una ocasión. Como el del Día del Padre: “Tenerte a mi lado es de los mejores regalos que la vida me ha dado. Te siento conmigo en cada paso que doy, en cada decisión, cada idea, cada sueño. Hoy quiero darte las gracias por atreverte conmigo en este reto de ser padres, sé que tomar la decisión no fue fácil y aun así no dudamos ni un segundo en vivir juntos esta maravillosa aventura. Miro hacia atrás, recorro cada episodio de esta experiencia y sólo se me ocurre decir ¡Gracias! porque elegí al mejor padre para Mateo”.

