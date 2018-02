Pascual Fernández y Daniela Castro se dedicaron románticos mensajes en Instagram

En San Valentín, varios famosos declararon su amor por redes sociales a sus parejas y Pascual Fernández, con Daniela Castro, no fueron la excepción.

El ex chico reality envió un tierno mensaje a su media naranja, Daniela Castro, la panelista de Mucho Gusto, de Mega.

El español mantiene una relación desde hace unos tres meses con la chilena y se les ha visto muy enamorados en este tiempo.

"Feliz día @ladanicastror aunque nosotros lo celebramos siempre, porque nuestra relación es real, difícil, llena de amor, de historias bonitas, de lucha, de risas, de abrazos interminables, lágrimas, viajes, besos…

Por que al final del día te das cuenta que no vale la fama, el dinero, el éxito si cuando llegas, no! tienes un abrazo de la persona que amas… te quiero. Y que la felicidad sea nuestro combustible", escribió.

Frente a lo que Daniela respondió con una foto de ambos acompañada de un tierno mensaje en el que revela que por primera vez ha amado de la forma en que ama a Pascual.

"Feliz día del amor para mi @pascualprincipe … porque no te estaba esperando y apareciste de forma inesperada, porque contigo he descubierto una nueva forma de amar, la manera más honesta y real de estar en pareja. Soy capaz de todo por verte feliz… y sólo tú me has hecho querer celebrar este día a concho por primera vez!!! Te quiero mi panecillo extra crunchi!", dijo.

