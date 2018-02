Millaray Viera y Marcelo Díaz anunciaron matrimonio

Es verdad lo que cuentan por ahí ❤️ Mi marido me pidió matrimonio 😂 de esos con firma, ceremonia y todo el asunto y yo le dije que siiiii. Muchos años viviendo en pecado ya 😂❤️ @marcelodiazd

A post shared by Millaray Viera (@millarayviera) on Feb 13, 2018 at 10:23am PST