Las primeras imágenes de Cameron Diaz embarazada

¿Cameron Diaz está embarazada? Distintos rumores indican que la actriz estadounidense estaría esperando su primer hijo a los 45 años. Los rumores iniciaron por una foto que subió a las redes sociales. En el posteo se la ve caminando en Beverly Hills con un vestido holgado que ocultaría la panza y dio lugar a las sospechas de los fans. Lee la nota completa en www.haceinstantes.com #CameronDiaz #Actriz #Embarazada #Hollywood #HaceInstantes #HI

