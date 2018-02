Un fan se disfraza de Anahí y ella lo sorprende vía Twitter

Verte sonreír es mi mayor alegría en esta vida. Cuando me abrazas y me ves con esos ojitos de amor incondicional mi corazón explota. Nada es más grande q este amor mi niño hermoso. Dios te ama y te bendice. Doy mi vida por ti y por verte feliz. Que me alcance la vida para regresarte todo lo q tú haces en mi desde el primer minuto de tu existencia. Desde q eras un frijolito que se formaba cada día en mi vientre , cambiaste mi vida para siempre mi angelito hermoso. Ojitos de cielo. Mi regalo de Dios. Te amo. ❤️

A post shared by Anahi (@anahi) on Jan 18, 2018 at 11:08pm PST