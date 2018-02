Amigos en la pantalla, enemigos en la realidad, famosos que no se llevan bien

Las famosas de Hollywood no están exentas de las malas caras y las enemistades en el trabajo. Como te podría pasar a ti o a mí, estas famosas no se llevan nada bien con sus compañeras de set con quienes han protagonizado bochornosas peleas o escenas fuera de los set de grabación.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Esta es al pelea más sonada de las últimas semanas. Kim llamó hipócrita a su ex compañera de 'Sex and the City', declaración con la que confirmó que ninguna de las dos disfrutó trabajar junto a la otra.

Angelina Jolie y Johnny Depp

La pareja protagonizó una cinta en la que debía haber química y pasión, pero sus compañeros afirman que en lugar de eso sólo había tensión y que Angelina estaba renuente a grabar escenas con él pues en más de una ocasión sugirió que su higiene dejaba mucho qué desear.

Rachel McAdams y Ryan Gosling

Aunque fueron pareja, cuando estaban rodando la cinta 'Diario de una pasión', este par no podía verse sin pelear. De hecho, Gosling sugirió cambiar de protagonista en más de una ocasión. Las peleas los llevaron a que el director los encerrará en un cuarto donde discutieron hasta que se cansaron.

Dakota Johnson y Jamie Dornan

La pareja tenía que transmitir pasión en sus escenas, pero todo parece indicar que no se llevaban nada bien, situación que no pasó desapercibida por los seguidores de '50 sombras' quienes criticaron la falta de pasión entre estos dos personajes.

