Conductora de 'Hoy', ¿se casó en secreto?

Una revista de circulación nacional dio a conocer que 'Maca', conductora del programa matutino 'Hoy' se había casado en secreto con otra mujer.

Por supuesto que los cuestionamientos hacia la guapa conductora no se hicieron esperar, pero ella, fiel a su estilo y personalidad lo tomó con bastante buen humor.

La revista afirmó que la joven dio la siguiente declaración cuando fue cuestionada por su sexualidad:

"Realmente nadie me cuestiona, ni mis papás. En especial, no creo que ene estos tiempos sea un tema. A mí no me importa con quién se va a la cama nadie, y asumo que a nadie le debe importar con quién me voy yo".