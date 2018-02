Le llueve sobre mojado a Pilar Ruiz: ahora la atacaron fuera de su casa

Tengan mucho cuidado … 📣anda robando como locos y en plena luz del día .. recién viví un susto tremendo donde intentaron robarme el auto entrando a mi casa donde me golpearon y gracias a Dios y a mis vecinos q no pasó a mayores. Cuídense mucho y mucho pero mucho 👁 ojo al salir o entrar a sus casas a cualquier hora. #ladroneshdp

A post shared by pilar ruiz (@pilydr_) on Feb 7, 2018 at 1:48pm PST