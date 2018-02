La emotiva carta del novio de Malia Obama a su yo de 16 años

Según los informes, Malia Obama, la hija mayor del ex presidente Barack Obama, está saliendo con un chico que conoció en sus primeros días en la Universidad de Harvard.

En el otoño de 2017, el portal TMZ filtró imágenes de M. Obama besando a lo que nombraron "su nuevo novio", en un partido de fútbol. Los medios identificaron rápidamente al joven como Rory Farquharson, un estudiante de segundo año de Harvard del Reino Unido.

Ahora , ambos se han dejado ver más juntos y felices que nunca, asistiendo a fiestas y hasta de compras por la ciudad. Al igual que Malia, Rory tiene 19 años, es un estudiante británico amante de los deportes y el buen estilo.

Pero aunque en los últimos meses los encabezados lo han llamado "el novio de Malia", esta vez Rory resaltó por su nombre pues se descubrió una carta, publicada hace unos años en la revista de la Escuela de Rugby, el Meteor, dirigida a su yo de 16 años que ha encantado a muchos.

Aunque quizá puede resultarle algo embarazoso recordarla, es fácil identificarse con sus palabras. En la carta, el joven explica cómo su determinación de parecer "genial" significaba que le robó las gafas de sol pertenecientes a su padre, y que le mintió a su madre, sobre su paradero.

Refiriéndose a una fotografía de él en la revista, escribe: "Te has escapado con un par de Ray Bans de tu padre (no estará muy contento cuando se entere) y le mientes a tu madre que vas a la casa de Ollie pero en realidad te has escabullido a Londres con algunos amigos. Y por el amor de Dios, córtate el pelo. A pesar de lo que piensas, ese trapeador (refiriéndose a su corte alborotado) no está atrayendo a las chicas".

Lo cierto que a los 16 años todos hicimos locuras, algunas fueron bastante tontas; creíamos que teníamos al mundo a nuestros pies y llevamos un estilo poco favorecedor que jurábamos era lo más 'cool', ¿o no? así que nada mejor que saber que un chico como Rory es alguien como todos nosotros…y que ahora está rendido por la hija del ex presidente.

