¡Qué ritmo! Denise Rosenthal saca aplausos en Instagram con sensual baile

Cuando llego a casa y tengo fiesta 🐈🐈🐕❤️😍👐 jiji, Los 3 querían saludarlos.. Este tema es bacáno, y esta en Cambio de piel, mi disco que pueden escuchar ya por todas las plataformas digitales 🎶 Están mal los créditos en el disco impreso, y NECESITO aclarar que el groso de la base es @brunoborlone un capo, fue maravilloso trabajar con el, junto a @marceloaldunate alucinamos con su trabajo y produjimos juntos este temazo en donde canta tambien @nicole_z.c ❤️😍👐🎶 #Amorconamorsepaga

