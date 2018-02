El nuevo y osado cambio de look de la actriz Daniela Nicolás

Y empezaron mis rosadas vacaciones!!!! 🌊☀️🍉🐠 a Caldera!!!!! 👍🏿 cambio de look para partir el nuevo año!!!! seco @nico.hairstylist y mi lindo vestido @ripleychile 🖤 #ripleytrends #summer #nofilter #vacations #hair #pinkhair

A post shared by Daniela Nicolás (@danielanicolas) on Feb 2, 2018 at 7:13am PST