Así respondió Pink a los que la criticaron por 'sacarse' la goma de mascar en el Super Bowl

Pink fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos, su interpretación fue impecable, dejó claro que es una de las cantantes más talentosas y que sigue caminando a paso firme por su consolidación como una de las grandes.

La cantante causó polémica pues justo en antes de entonar el himno se sacó la goma de mascar de la boca, causando cualquier cantidad de comentarios negativos y otros divertidos.

Un usuario, que luego de escribir la siguiente frase puso un modo privado su cuenta, escribió:

Yeah but altleast I suck while singing our countries national anthem, and you just suck by yourself on a dirty couch. #winning https://t.co/SfLQr9hVTq

— P!nk (@Pink) February 5, 2018