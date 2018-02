La foto que muestra cómo se ha transformado el rostro de Shakira que le valió duras críticas

Shakira es una de las cantantes latinas más populares a nivel internacional, no sólo por su potente voz sino por sus sensuales movimientos de baile que hacen alusión a sus raíces libanesas.

Desde que inició su carrera, ascendió como la espuma pues su propuesta musical era diferente a la que se escuchaba en aquel entonces. Sin embargo, hace nos años decidió cambiar por completo su estilo, dejando atrás su look "gótico" y rebelde para pasar a uno más pop y sexy, además de que comenzó a hacer letras más bailables que "corta venas".

Los años cambiaron a Shakira en todos los sentidos y mientras que ganó nuevos adeptos alrededor del mundo, muchos se quedaron en su época juvenil, criticando a más no poder la nueva imagen de la estrella colombiana.

Hace unos días, una fotografía de la cantante se volvió viral por todo lo que implicaba la imagen: los 90s, cabello negro y un computador con monitor y CPU como se usaba en aquella época. Los internautas no perdieron el tiempo y se dedicaron a hacer memes al por mayor de la situación. Pero lejos de la broma, lo que más resaltó fue el hecho de que muchos alegaban que en esa época se veía mejor y que no tenía nada que ver con la Shakira "llena de cirugías" de hoy día.

Pero no asumamos que todo es cirugía, la cantante sí ha tenido una transformación drástica ¡pero es porque los años no pasan en vano! Es evidente que fue cambiando su figura y si ya no tiene el rostro regordete y luce un abdomen más marcado es porque ya no tiene 16 años como cuando comenzó.

Muchos medios aseguran que ella pasó por el quirófano para mejorar su aspecto pero cuando el 90% de tus shows y videos musicales incluyen baile intenso y además llevas una alimentación sana y rematas con rutinas tonificantes en el gimnasio, es obvio que irás reduciendo medidas y acentuando el cuerpo, ¿no?

Y sobre su rostro, hay que pensar que conforme pasan los años, las facciones van cambiando y en muchas ocasiones, se van afilando o engrosando. Si a eso le agregamos que Shakira tiene el dinero para hacerse costosos tratamientos para mantener su piel radiante, entonces tenemos un rostro perfecto a sus 41 años de edad.

Lo cierto es que no importa lo que esté detrás de su transformación, Shakira luce más linda que nunca y ante todo, tiene un look natural que no transmite un mensaje negativo sobre el cuerpo.

