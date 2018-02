Julia Fernández se resigna: "Voy a dar un paso hacia atrás y voy a dejar que siga su rumbo”

La relación entre Julia Fernández e Ignacio Lastra, cambió rotundamente luego del accidente que ambos protagonizaron en 2017, por el que él terminó con más del 90% del cuerpo quemado.

La modelo brasileña aclaró la relación que mantienen hasta hoy y confesó que habría sido el ex chico reality quien tomó la decisión de no seguir juntos, en una entrevista con Mega.cl.

"Encuentro lindo que las personas pregunten por él con ese respeto, con ese cariño, es bonito. Sí, él está mejor, está en casa, hasta donde yo sé", dijo.

La candidata a reina del Festival de Viña 2018, reveló que ella ha intentado comunicarse con Lastra, pero que no tienen contacto y decidió respetar el momento que vive su ex pareja.

"Después que se fue a casa, no tengo idea, no tengo contacto, él no me quiere ver, no quiere ver a muchas personas, él tiene que pasar por este momento y hay que respetarlo", sentenció.

Luego, afirmó que ha luchado mucho por remediar la situación y explicó que incluso habría intercedido la familia de él. "Yo no puedo invadir, igual he molestado mucho ya, entonces mejor dejarlo tranquilo, ya lo he buscado mucho, a la familia no le gustó mucho, porque yo siempre estoy buscando, buscando, buscando y siempre estoy ahí, ahí, ahí y llega a ser demasiado".

"Voy a parar, voy a dar un paso hacia atrás y voy a dejar que siga su rumbo, como él quiera", finalizó.

