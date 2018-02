Los secretos de Gala Cardirola para no subir de peso durante el embarazo

Lo que tengo claro después de haberlo vivido y de haber compartido mi experiencia con otras amigas es que cada embarazo es totalmente diferente. Los tiempos, la condición física de cada persona y la situación emocional que también influye mucho en este proceso. Pero como me llegan muchas preguntas de cómo he llevado mi embarazo para no aumentar de peso excesivamente ,para evitar la aparición de estrías os voy a dar algunos de mis tips por si a alguna de vosotras futuras mamás como yo os sirve de ayuda! En referencia a subir de peso os cuento que yo en mis 32 semanas he aumentado 10 kilos, lo normal en las 40 totales es aumentar entre 11 a 16 kg si antes tenías un peso normal. Claro que para esto es fundamental Llevar una dieta equilibrada y rica en nutrientes es la base para un embarazo saludable. Mi forma de alimentarme ha sido hacer 6 comidas diarias de porciones más pequeñas, esto me ha ayudado con la acidez y para evitar las nauseas y también para controlar esa ansiedad de comida que muchas sentimos durante el embarazo!😂 En estas 6 comidas he introducido siempre de todo, fruta, cereales, carne y pescado, muchos lácteos (sin lactosa y desnatados) mucha agua y también algún que otro capricho dulce o salado cuando se me ha antojado!😜 el truco está en comer "nutrientes" por dos, no "calorías" por dos. Así logras que el aumento de peso sea el necesario para que tu bebe crezca bien y sano y tú estado físico se mantenga! Obviamente la hinchazón del cuerpo y las piernas es inevitable, asi como la retención de líquidos, por eso es importante tomar mucha agua y tampoco te agobies son cosas que pasan después de dar a luz! Si tú doctor te da el visto bueno y tienes un embarazo normal te recomiendo que no dejes del todo la actividad física. Haz deporte aconsejada por algún profesional que sepa trabajar con embarazas y esto te ayudará también y además si eres de las mías y te cuesta dormir por las piernas inquietas, las molestias y los nervios , hacer deporte te ayudará a descansar mejor! Para evitar las estrías he utilizado el aceite "Bio oil" desde El Segundo mes y lo usare hasta el tercero post parto. Animo futuras mamitas!😘

