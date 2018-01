Guionista de "Perdona Nuestros Pecados" fue sorprendido con propuesta de matrimonio

Ayer me dieron una sorpresa y fue un día largo, emocionante, intenso, pero lleno de amor, sus lagrimones, amistad y buenos augurios. Gracias a todos por sus mensajes, felicitaciones, aplausos y deseos lindos y por supuesto a la artista detrás de la sorpresa, mi prima @soleavilajoyas. Y en especial al verdadero autor de este 27 de enero, gracias por todo al príncipe ❤️🙏❤️🙏 @cuttolopez #noscasamos

A post shared by Pablo Illanes (@pillanes) on Jan 28, 2018 at 9:01am PST