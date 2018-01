Mujer encuentra a su pareja con su amante, ella se hace pasar por una muñeca sexual

En el video se observa como una mujer enojada irrumpe en el apartamento donde estaba su novio divirtiéndose con su supuesta amante, que bailaba semidesnuda en la sala.

Con ropa interior negra, cabello suelto, y un baile sexy es cachada por la dueña de la casa quien monta une escándalo, y con gritos e insultos se abalanza sobre su pareja. Éste intenta salir y defenderse de la comprometida situación alegando que se trataba de una muñeca sexual, respondiendo igual con gritos.

Mientras tanto la amante se queda inmóvil en las escaleras intentando imitar a una muñeca sexual. ¡Pero no es todo! El hombre reafirma su postura enseñando un papel de un supuesto comprobante, que verifica la compra de su "juguete"

La mujer comienza con leves empujones a la amante para comprobar el hecho, hasta que finalmente es descubierta al sentirse agredida. Las imágenes fueron grabadas en Estados Unidos, pero se desconoce si es real o ficticio.

Muchos usuarios aseguran que es un mal montaje y que hasta las actuaciones se ven ficticias, otros creen en la veracidad de lo ocurrido. De una u otra manera es una ingeniosa e hilarante manera de querer esconder un amorío, algo que a nadie se le habría ocurrido.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/qq7Ud21P8p

— Vybz (@BlueCheeseGh) 23 de enero de 2018