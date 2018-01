Pedro Astorga se tatuó su lugar favorito en el mundo: el Cajón del Maipo

Desde su primera aparición en televisión, Pedro Astorga ha dejado en claro su amor por el Cajón del Maipo. No solo la mayor parte de su familia vive en este lugar de la Región Metropolitana, sino que además, se ha mostrado muy activo en su defensa, manifestando abiertamente su oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

Para reflejar esto en su piel, Artoga se tatuó con Bigtime Get Ink, su lugar favorito en el mundo, ilustrando así en sus costillas la vista de su casa en el Cajón del Maipo. “Me siento afortunado de la infancia que tuve, de la vida que tengo ahora; de vivir en el Cajón porque todos los días estoy rodeado de naturaleza”, contó el ex chico reality.

Nueva Mujer Deporte, parejas, familia y la muerte: Pedro y Pangal se confiesan Estos primos Aman la naturaleza, practican kayak casi a diario y sí, están solteros. Compartimos con ellos un día completo, durante el cual conversamos de todo, desde deportes, mujeres y familia, hasta el miedo a la muerte.

Fue Alejandra Yachan quien estuvo a cargo de imprimir en la piel de Pedro el paisaje de los cerros. “Es en Black & Grey, y con la luz ultravioleta, van brillar la luna, las estrellas y el reflejo del agua”, explicó la artista.

En tanto, Astorga, una vez que vio su tatuaje, dijo que “lo encuentro maravilloso, justo lo que quería. Cuando viaje solo voy a ver este tatuaje y me voy a transportar al lugar que más me gusta en el mundo”.

