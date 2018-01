'Mama June' revela su secreto poco saludable para perder peso

'Mama June' sorprendió al mundo por una increíble transformación, la mujer de 38 años logró perder peso de una manera drástica.

Según reveló a medios estadounidenses le dijo adiós para siempre a los 130 kilos que tenía de sobrepeso, situación que transformó su vida por completo.

Aunque la pérdida se dio en gran medida gracias al bypass gástrico al que se sometió, 'Mama June' reveló a la revista People uno de los factores que la llevaron a estar en un peso saludable luego de muchos años de excesos.

El secreto de 'Mama June'

La polémica mujer afirmó que dormir hasta las 13:00 horas para saltarse el desayuno fue definitivo, aunque también expresó que eso no era una buena práctica.

"No es fácil comer como se supone que debes e ir al gimnasio todo el tiempo, pero solo intento mantenerlo lo mejor que puedo", agregó.

Aunque ha estado envuelta en la polémica, la popularidad de su propio show llamado: Mama June: From Not to Hot, la llevó a documentar la transformación de su cuerpo.

Te recomendamos en video: