La foto de Maite Perroni sin una gota de maquillaje

Luego de darse a conocer con la telenovela Rebelde, Maite Perroni, ha tenido gran éxito como actriz y solista, participando en diversos proyectos que le han dado reconocimiento mundial.

Pero al parecer, la agenda de la cantante a estado tan apretada que aprovecha al máximo los momentos de descanso, luciendo un look más relajado y ni una gota de maquillaje.

Lo cierto es que Maite es una mujer hermosa, demostrando que su sencillez y naturalidad la hace destacar por donde quiera que vaya y como quiera que se vista.

La actriz se encuentra actualmente ocupada con la telenovela Un Papá a Toda Madre, al lado de Sebastián Rulli, además de que formó parte del soundtrack de la película The Greatest Showman, con la versión en español de la canción nominada al Oscar, 'This is Me'. Así que este año comenzó siendo muy prometedor para ella.

Captan a Maite Perroni sin maquillaje al pasear por la CDMX https://t.co/k7qMUmqpLX pic.twitter.com/0uYC5oyTRF — blacked_98 (@blacked_98) January 26, 2018

