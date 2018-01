Tres piernas y dos manos: el grosero error de Photoshop de Vanity Fair con estrellas de Hollywood

Debe ser de las portadas más esperadas del año. El número anual de Vanity Fair siempre reúne connotadas estrellas de Hollywood y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, y contra todo pronóstico, una de las editoriales más reconocidas del planeta, pecó en lo básico: exceso de Photoshop.



Y no estamos hablando de rostros de porcelana, si adelgazamientos descarados, que son los errores más frecuentes en los que caen los editores de fotos para lograr portadas "perfectas", sino que de algo todavía más absurdo, extremidades multiplicadas.

¿Las afectadas? Nada y más y nada menos que Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, quienes posaron para el lente de Annie Leibovitz con otras nueve connotadas estrellas entre las que destacan Robert De Niro, Nicole Kidman, Tom Hanks, Gal Gadot, Harrison Ford, Claire Foy y Jessica Chastain, y salieron con más piernas y más manos.



Afortunadamente para la edición, las actrices involucradas se lo tomaron con humor. "Bueno… imagino que todo el mundo lo sabe ahora… tengo tres piernas. Espero que puedan aún aceptarme por quién soy (y nunca me disculparé por acurrurarme con Oprah… si tienen la oportunidad, lo recomiendo)", escribió Witherspoon en su cuenta de Twitter.

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY

— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de enero de 2018