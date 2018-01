Hija de Sergio Andrade rompe el silencio y habla de su papá por primera vez

Valentina de la Cuesta

Actualmente Valentina, hija de Sergio Andrade se encuentra trabajando junto a su madre en una obra de teatro llamada "Del Cielo Al Infierno".

Ésta, representa las vidas de varias mujeres víctimas de trata; un tema para crear conciencia en su público sobre el fuerte problema que estamos viviendo.

Cuando Valentina salía de su trabajo, las cámaras de Univisión se encargaron de abordar a la joven y entrevistarla sobre su relación con Sergio Andrade.

La entrevista con Univisión

Recordemos que fue en el 2000 cuando ocurrió el escándalo de corrupción de menores en dónde fue acusado el productor Sergio Andrade, Gloria Trevi y su madre Karla Cuesta.

Sobre este polémico episodio en donde los familiares de Valentina se vieron implicados declaró:

“No me importa, yo no tendría por qué sufrir algo que pues me duele por mi mamá y todo, pero obviamente a mí no me afecta en lo absoluto, si la gente me pregunta si es mi papá… yo problemas no tengo, es un señor que está allá y yo de ahí en más no me meto, a mí no me importa”.

Al parecer es nula la relación que Valentina tiene con su padre.

“Yo solamente sé de él, lo que los medios saben, pero él jamás ha intentado comunicarse conmigo, me ha llegado a interesar qué música escribía, qué cosas hacía, de repente me salen noticias de él y le pico (las ve) porque me da curiosidad, pero de ahí a conocer a un hombre que hizo que mi familia pasara, porque no solo mi madre sino mis tías pasaron por algo así ¿qué te digo?, no me importa”.

También confirmó que el documental de Gloria Trevi generó mucha curiosidad entre sus conocidos, creyendo que podría ofenderse si tocaban el tema con ella.

“Cuando salió la película la gente me preguntaba mucho: ‘Oye, eso tiene que ver con tu mamá o ¿con quién tiene que ver?, a veces la gente me pregunta como si yo me fuera a ofender muchísimo, y es como no, no me ofendo”.

Valentina fue muy contundente cuando respondió sobre la razón por la que no usa el apellido “andrade”

“Obviamente yo jamás he tenido las ganas, o sea no para nada, me apellido De la Cuesta y punto, Andrade jamás”.

