Leonor varela comparte gran logro de su hijo Mateo con emotivo mensaje

Na hay limites para lo que puedes lograr. No hay barreras que te puedan contener. Eres libre! Libre de soñar. De sentir. Y de poner todo, todo tu esfuerzo hacia lo que tu corazón mas anhela. Matteo, eres grande hijo. Gracias por enseñarme tanto. Paso a paso. #matteo #leukodystrophy There are no limits to what you can achieve. No boundaries con hold you back. You are free! Free to dream. Free to feel. And free to put all your efforts towards achieving your hearts desire. Matteo you are amazing my son. Thank you for teaching me so much. Step by step.

