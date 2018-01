Julián Gil amenaza con ventilar el secreto de Marjorie de Sousa

El pelito de Marjorie de Sousa y Julián Gil

El pelito de Marjorie de Sousa y Julián Gil continúa, ambos tienen ya a sus fieles defensores, ¿pero quién tiene la verdad?

Esto es algo que solamente ellos sabrán –sin embargo– sus fuertes declaraciones han tenido un gran impacto entre su público.

Se recordará que entre lágrimas Marjorie de Sousa le envió un mensaje a su ex pareja rechazando su dinero. La mujer, destrozada, afirmó que ella seguiría sacando a su hijo sola como lo ha estado haciendo.

«Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que pase con mi hijo, como lo he venido haciendo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar, ya lo que ocurra queda en tus manos, si quieres firmar o no el acuerdo… Hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo y lo sabías desde el día uno, no tenías que haber llegado a esto» comentó.

Por su parte Julián Gil respondió indignado en programa El Gordo y la Flaca:

«El dinero no ha sido problema, siempre he reclamado tener una convivencia saludable con el niño. Ahora todo es diferente, cuando la plata fue el primer problema aquí. Recuérdenlo. Ahora me quiere entregar la plata, pero no, no tienes que renunciar a la pensión, yo como padre responsable pago la pensión, pero si tú no la quieres recibir, no te preocupes, que yo la deposito en el banco hasta que el niño tenga 18 años»

Él siempre ha comentado lo oportunista que es la abogada de Marjorie, y hasta afirma que la mujer solamente quiere conseguir fama a través de Matías, su hijo.

«Si hay que ventilar el acuerdo que mandó la señora Alma Peña (abogada de Marjorie), un acuerdo totalmente incoherente y antiprofesional, y absurdo, siendo una falta de respeto, porque si quieren lo ventilo. Porque es muy fácil pararse frente a las cámaras para seguir mintiendo después de confirmar que soy el padre de tu hijo. Si quieres conciliar, debes empezar a ser un poco más sincera y transparente» agregó el actor.

Aún no es público lo que Marjorie le pidió al actor, solamente sabemos que esperaba la cifra estratosférica de 200 mil pesos al mes.

Ante la respuesta de Julián Gil la famosa no ha hecho ningún comentario. Seguramente pronto tendrán que pasar el cumpleaños de Matías el 27 de enero, al menos la actriz ya extendió su invitación al padre de su hijo.

