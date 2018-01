Christian Dalmau aclara si hay una reconciliación con Daniela Droz

#somosbellas #¿dondefirmamos? 🤣#breguen 🤣🤣 @fiestasmiami @denisequinones9 🇵🇷🇵🇷

A post shared by DANIELA DROZ 🌻🎤🎙📽🎭🇵🇷 (@danieladroz) on Jan 19, 2018 at 4:30pm PST