Las principales teorías sobre la desaparición de la madre de Luis Miguel

Marcela desapareció misteriosamente en 1986

Nadie sabe las razones por las que la ex esposa del cantante español Luito Rey desapareció sin dejar rastro. Muchas son las teorías que tratan de encontrar una explicación, pero nada ha sido confirmado y el intérprete de La Incondicional no suele discutir el tema.

Las teorías más famosas

Han pasado tres décadas de la desaparición de Marcela Basteri y aunque siguen pasando los años, las teorías sobre ella no han terminado. Muchas de ellas apuntan que murió, otras que se escapó con un amante y hasta existen aquellos que aseguran que se encuentra en un manicomio.

Teoría de Arnoldo Cabada

Arnold Cabada es el “padrino artístico” del cantante. Él contra en una entrevista con “Ventaneando” que Marcela huyó para alejarse de Luisito Rey, el papá de Luis Miguel.

“La desaparición de Marcela fue de un día para otro, todo el mundo estaba callado. No se si me atreva yo a decirte algo que supe entre bambalinas, pero Luisito andaba o llegó por acá —no me acuerdo— con otra dama. Hubo algún encuentro hostil, de enojo, entre Marcela y Luisito y a lo mejor ese fue el motivo para que se separara Marcela de Luisito”.

También asegura que Luis Miguel es el único que sabe qué el paradero de su mamá.

Teoría de Grace Renat

La vedette Grace, amiga cercana de la cantante asegura que Marcela falleció y por esa razón nunca regresó.

“Ella se fue a Italia y también es un hecho que ya no regresó. Yo digo que sí falleció. La mamá de Andrés García Jr. se enteró, me dijeron, que murió de golpes, pero no sé por parte de quién… Marcela me dijo que se iba a pasear, que regresaría y ya no lo hizo. Tiempo después me topé con Luis Rey, pero lo vi tan mal, muy pasado de copas, que mejor preferí alejarme”.

Por su parte, ella asegura que ni siquiera Luis Miguel sabe qué sucedió con su mamá.

Teoría del psiquiátrico

Otra de las teorías que circuló cuenta que la ex modelo Marcela se encuentra hospitalizada en un psiquiátrico. Según declaró Walter Ríos a un diario argentino, el cantante buscó durante años a su mamá. Todo para encontrarla “en un manicomio de Italia, sin que ella pudiera reconocerlo”.

Pronto se revelará el misterio

La extraña desaparición de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri será revelada por medio del libro "Luis Miguel, la historia".

Una serie biográfica del artista que están produciendo Netflix y Telemundo. Es una biografía editada por Aguilar y escrita por el español Javier León Herrera.

Diego Boneta interpretará a Luis Miguel

De acuerdo con la introducción, la ausencia de la madre del artista marcó profundamente el carácter del intérprete de “Será que no me amas” y “La incondicional”.

Te recomendamos en video: