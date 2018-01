Así reaccionó Gabriel Soto ante la prueba de ADN que confirmó la paternidad de Julian Gil

El caso de Julián Gil y Marjorie de Sousa por fin comienza a tener un final. El pasado fin de semana las pruebas de ADN confirmaron que Matías sí es hijo biológico de Julián, con lo que el pleito por su supuesta paternidad, terminó.

Uno de los afectados en este conflicto fue Gabriel Soto, quien fue señalado como el tercero en discordia luego de que se dieran a conocer unas fotos en las que se le veía muy cariñoso junto a Marjorie cuando estaban grabando una telenovela.

El actor dio una entrevista al programa 'Hoy', donde reveló cómo se siente después de que se dieran a conocer los resultados.

"Julián me escribió, evidentemente porque salí embarrado. Qué bueno por él. Hasta ahí es la comunicación. Yo salí a dar la cara, a dar la verdad, la gente no me creyó, los medios siguieron especulando en un tema muy delicado. Es un daño moral para mi familia, mis hijas y matrimonio. Las difamaciones y las calumnias siguieron en mi contra. Espero que con esto la gente ya se calle."