Entre lágrimas, Marjorie de Sousa rechaza el dinero de Julián Gil

Marjorie de Sousa habla al respecto

El pleito que Marjorie de Sousa y Julián Gil protagonizaron, terminó con la petición por parte de las autoridades para que el pequeño fuera sometido a una prueba de ADN que comprobara su paternidad.

Los resultados de la prueba salieron a la luz y la muestra de sangre y saliva a la que se sometieron al pequeño fueron contundentes y se confirmó que Julián Gil es el padre.

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Jan 19, 2018 at 7:29am PST

En la entrevista con Rodner Figueroa en Al Rojo Vivo, la guapa actriz aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a Julián Gil. Durante la transmisión la famosa rompió en llanto, pero aun con lágrimas en los ojos y la voz rota afirmó que no quería el dinero de su ex pareja.

Ella aseguró que devolverá el dinero y está dispuesta a dejar a un lado sus peticiones económicas con el fin de dejar atrás el pleito que tanto la ha desgastado desde en marzo de 2017.

«Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que pase con mi hijo, como lo he venido haciendo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar, ya lo que ocurra queda en tus manos, si quieres firmar o no el acuerdo… Hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo y lo sabías desde el día uno, no tenías que haber llegado a esto» comentó.

La actriz de Amores Verdaderos se encontraba devastada, y tuvo que recurrir al consuelo del entrevistador. Ella rompió en sollozos, y se aferró a Rodner por la tristeza que la embriagaba al no poder estar con su hijo, y por tener que pasar ante humillantes pruebas.

«Fue triste ver a mi bebé ahí en un centro forense, y le tuvieron que sacar la sangre… Su cara que no entendía y yo le dije: ‘él es tu papá’, porque Mati todavía no entiende, el busca como esa cara, sabe que yo soy su mamá, su cara era como que entendía lo que estaba diciendo»

Julián Gil responde

Por su parte, el argentino respondió en el programa El Gordo y la Flaca:

«Increíblemente justo hoy que se sabe que yo soy el padre del niño, ahora ella se quiere preocupar por su bienestar»

En esto momento me acaba de llamar mi abogado a decirme que el juez acaba de publicar el resultado de ADN

Entre Matías y yo …

Y como he dicho desde el día uno

MATÍAS GREGORIO GIL

Si es mi HIJO

Feliz de acabar con las especulaciones….

TE AMO HIJO ❤️ pic.twitter.com/mVWCyYcWgD — julian GIL (@juliangil) 19 de enero de 2018

También respondió que él pondrá el dinero en una cuenta de banco para cuando Matías tenga 18 años.

«El dinero no ha sido problema, siempre he reclamado tener una convivencia saludable con el niño. Ahora todo es diferente, cuando la plata fue el primer problema aquí. Recuérdenlo. Ahora me quiere entregar la plata, pero no, no tienes que renunciar a la pensión, yo como padre responsable pago la pensión, pero si tú no la quieres recibir, no te preocupes, que yo la deposito en el banco hasta que el niño tenga 18 años»

Comentó que él jamás ha tenido un problema con darle la pensión a su hijo, lo que peleaba era la cifra estratosférica de 200 mil pesos al peso, lo que sintió era un exceso.

«Si hay que ventilar el acuerdo que mandó la abogada de Marjorie, un acuerdo totalmente incoherente y antiprofesional, y absurdo, siendo una falta de respeto, porque si quieren lo ventilo. Porque es muy fácil pararse frente a las cámaras para seguir mintiendo después de confirmar que soy el padre de tu hijo. Si quieres conciliar, debes empezar a ser un poco más sincera y transparente»

El pleito parece no tener fin, pero se espera que ambos actores puedan mantener la postura durante el cumpleaños de su hijo Matías, el cual será el 27 de enero.

