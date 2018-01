Así fue la emotiva despedida de Dolores O’Riordan en Irlanda

La iglesia de San José en el condado irlandés de Limerick abrió su capilla para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de despedirse de la líder del grupo The Cranberries.

Dolores O’Riordan de 46 años fue hallada sin vida el pasado lunes en un cuarto de hotel en Londres. Ahí la cantante iba a participar en una breve sesión de grabación.

El templo acogió a quien quisiera despedir a la intérprete de "Zombie". Fue una forma para que los seguidores del grupo pudieran rendirle tributo a la artista irlandesa.

Cranberries singer Dolores O'Riordan is being laid in repose in her home town of Limerick – members of the public are welcome to come and pay their tributes pic.twitter.com/K1gBuCgeGo

— Sky News (@SkyNews) 21 de enero de 2018