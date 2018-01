¿Quién besa mejor, Angelina Jolie o Jennifer Aniston? Un famoso lo revela

El actor Gerard Butler estuvo invitado en el programa “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, ahí lo cuestionaron sobre Jennifer y Angelina, con quienes ha trabajado.

Con Aniston trabajó en “Bounty Hunter” (2010) y con Angelina en “Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life” (2003), en ambos casos, besó a los protagonistas y no tuvo reparos en decir:

“Jennifer Aniston. Te estoy tomando por sorpresa”.

La rivalidad de Angelina Jolie y Jennifer Aniston

La supuesta enemistad que surgió a partir de triángulo amoroso que protagonizaron junto a Brad Pitt sigue creciendo, hace semanas las actrices volvieron a vivir un incómodo momento cuando, de acuerdo a las redes sociales, Jennifer Aniston subió al escenario para presentar un premio y Angelina decidió retocarse el maquillaje, haciendo caso omiso a Aniston. Ni siquiera le dirigió la mirada.

