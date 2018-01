Príncipe William le dijo adiós a las entradas y sorprendió con cambio de look

La familia real nunca deja de darnos noticias: el compromiso del Príncipe Harry con Meghan Markle es una de las últimas cosas que hemos sabido. Su hermano, el Príncipe William, tampoco queda atrás.

Y desde hace algunos años que el duque de Cambridge ha empezado a perder su pelo, quedando cada vez más calvo. Los rumores dicen que su familia le hace bromas por su cabello, pero encontró la solución.

El Príncipe William apareció este jueves en una visita al Hospital para Niños Evalina London, donde sorprendió con un nuevo look: se rapó.

¿Cómo crees que se ve?

The Duke of Cambridge has shaved his head pic.twitter.com/18VzItLYvP

— Elliot Wagland (@elliotwagland) January 18, 2018