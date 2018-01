Legendario locutor radial y ahora nueva voz en off del Muy Buenos días, se reinventa con nuevo tatuaje

Con más de 15 años de experiencia, Víctor Aranda, se ha ganado el cariño de la gente con sus innumerables programas radiales, su alegría, buena onda y profesionalismo constante como locutor, donde actualmente está a cargo de "Pegao en el Taco", "Club 90" de radio Carolina y ahora como voz en off del Muy Buenos Días.

Aranda desde siempre se ha declarado fan de los tatuajes, cada uno de los 8 que tiene sigue la línea de diseño maorí. Estos diseños, generalmente son realizados en color negro y están inspirados en las tribus maoríes de la Polinesia oriental.

Con motivo de la nueva campaña de Bigtime y luego de pagar su apuesta en el matinal y tatuarse un emoji, decidió realizarse un diseño con mayor significado y así celebrar este nuevo paso profesional en el matinal de TVN. “Me encantan los tatuajes, me gustan mucho, por eso decidí ser partícipe de la campaña, lo complicado fue que como sigo una línea de diseño maorí, era complicado encontrar a alguien en Santiago que hiciera ese estilo”.

Cada uno de sus tatuajes fue realizado en Rapa Nui, y significan los procesos que ha vivido como persona, cada uno representa un nuevo trabajo, un nuevo contrato o logro que ha ido realizando. Este último en particular representa el haber logrado entrar a la televisión como la voz en off del matinal.

Fue un proceso creativo largo, tardo aproximadamente 4 horas en realizarse, ya que el diseño ameritaba mucho detalle, “comí mientras me tatuaban, ya estoy acostumbrado a la sensación” comento Victor.

El encargado de realizar el diseño en la pierna derecha del locutor, fue Gregory Rosales, venezolano que comenzó a pintar desde los 4 años y hoy lleva más de 3 años desarrollando su trabajo en estudio, donde perfecciona a diario sus técnicas de puntillismo, maorí y tradicional, entre otros.

“Estar tatuado es igual a cortarse el pelo, es sinónimo de que estamos cambiando, me gusta romper paradigmas de lo que es correcto y lo que hay que hacer, hay que enseñarle a la gente que porque se sea profesional no pueda hacerse un tatuaje, me gusta que la gente sepa que no debe discriminar y que no es malo tatuarse”, comenta Aranda.

