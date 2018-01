Mon Laferte reveló la particular manía que tiene con sus músicos mexicanos

A días de su despedida de los escenarios por un tiempo en un concierto en que compartió micrófono con Plácido Domingo, Mon Laferte sigue entre nosotros.

Su estilo es su sello personal, pero no sólo su propia vestimenta tiene que ser intachable, sino también la de los músicos de su banda al salir al escenario.

Así lo reveló la cantante en una entrevista con revista Cosas, de la que fue portada en la última edición, en la que confesó que se preocupa por todos los detalles de la puesta en escena, e incluso de la ropa que visten los músicos que la acompañan.

"Soy muy controladora. Reviso las muestras de color de las camisas de los hombres de mi banda, elijo los zapatos e incluso los calcetines. Estoy muy pendiente de todo", dijo.

"Me divierte hacer toda la parte que involucra los detalles de la presentación. No me quedo con que me superé en la alfombra roja o lo que dicen de mi, me quedo con todo lo que hay detrás de mi trabajo", agregó.

