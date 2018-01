Laura G revela que volverá al quirófano y se aumentará los senos

Laura G está de estreno, hace un par de días comenzó un proyecto televisivo en Azteca Uno, de TV Azteca, donde es una de las conductoras estelares.

Ahí fue donde reveló que volverá a operarse los senos. La primera vez que lo hizo fue en 2016, pero al enterarse que estaba embarazada decidió reducir de nuevo el tamaño de sus senos.

Expresó que "ha sido la peor inversión" que ha realizado, pues el gusto de tener los senos más grandes no le duró mucho.

"Yo me operé y me las quité para poder llevar este proceso a gusto y no porque no pueda lactar con prótesis sino por mi estructura de cuerpo, soy un poco ancha de arriba y con prótesis iba a parecer un globo, entonces decidí quitármelas y después volverlas a poner, cada quién sabe qué hace con sus chichis".

Su desangelado regreso a la conducción

El programa 'El Club de Eva' no tuvo el impacto esperado, luego de su estreno usuarios de redes sociales afirmaron que no ofrece nada nuevo y que a diferencia de lo que se había estado anunciado, es más de lo mismo, un programa que no ofrece nada novedoso.

Te recomendamos en video: