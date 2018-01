'Lily', la amiga de la princesa 'Mía' se comprometió con su novia

Heather Matarazzo, quien diera vida a Lily, en la película 'El diario de la princesa', anunció a través de sus redes sociales que le propuso matrimonio a su novia Heather Turman.

"When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible."-WHMS

Kept this to ourselves for a few days…… but on 1-11-18 I asked…..and she said yes.

When you know you know…….. pic.twitter.com/UI4PutoO2G

— Heather Matarazzo (@HeatherMatarazz) January 15, 2018