Actriz confiesa haber sido la amante del esposo de Angélica María

La actriz Arlette Pacheco, quien ha estado alejada de los escenarios reveló a una revista de circulación nacional que sostuvo una relación con Raúl Vale, esposo de Angélica María, cuando él aún estaba casado.

“Sí fui amante de Raúl Vale 3 años, fue mientras él seguía casado con Angélica María, pero lo ‘pagué’ cuando él me fue infiel. Me arrepiento de haber hecho daño en el camino, no fue mi intención”.