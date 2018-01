The Handmaid's Tale: mira aquí el tráiler de la segunda temporada

La serie The Handmaid's Tale (o "El Cuento de la Criada"), basada en el libro de Margaret Atwood, y dirigida por Bruce Miller, una de las más galardonadas de 2017, ya tiene fecha de estreno para la segunda temporada.

La serie que en 2017 se llevó casi todos los premios, entre ellos cinco Emmy, en las categorías Mejor guión, Mejor serie, Mejor actriz y Mejor actriz de reparto.

Hace una semana la producción estadounidesense de Hulu y que reproduce HBO, obtuvo los premios a Mejor serie dramática del año y Mejor actriz, en los Globos de Oro, por la interpretación de Elizabeth Moss y ayer se reveló el tráiler de su segunda temporada.

La nueva entrega desarrollará aún más algunos segmentos del libro y además contará con la participación de la actriz Marisa Tomei, quien se suma al reparto con un pequeño papel.

El adelanto se centra en el aspecto visual y no muestra nada de diálogo. Se pueden ver nuevos espacios que ocupará la serie y al mismo tiempo es posible intuir el destino que tendrá la protagonista.

A Sister, dipped in blood. The #HandmaidsTale continues this April, only on @hulu. pic.twitter.com/bu2GdtMn32

— The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) January 12, 2018