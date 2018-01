La tierna felicitación de Danna Paola a una de las mujeres que más admira

Una de mis fotos favoritas de toda la vida… capturar este momento me hizo sentir mariposas en el estomago… y es hermosa como tú, Te amo hermana @vaniarimun ¡Feliz cumpleaños! Nunca dejare de agradecerle a la vida por traer al mundo semejante preciosura de mujer y ser humano, por regalarme a la mejor hermana del mundo y mi mejor compañera de vida… Te admiro tanto y deseo todos los días tu felicidad plena, gracias por llenar mi vida de amor, por traer al mundo a bebesaurio siendo la mejor mamá ever, y el mejor regalo nuestras vidas! A un año pal tercer piso jajajaja a festejarte como se merece Mani. ❤️😍Te amoooooo! Happy bday 🎉🎁🎀💗

A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Jan 14, 2018 at 9:37am PST