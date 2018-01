¿Khloé no es una Kardashian? Su supuesto padre responde

Nadie podría negar que Kim y Kourtney Kardashian son hermanas, tienen rasgos similares y aunque una es más natural que la otra, es innegable que son son familia, esa situación no ha ocurrido igual con Khloé, quien siempre ha sido señalada como la hermana que no es hija de Rob Kardashian.

O. J Simpson, ex jugador de fútbol americano, fue señalado como el padre de Khloé Kardashian, debido a que OJ era muy cercano a la familia, incluso Rob Kardashian lo defendió cuando fue acusado de asesinato.

Luego de muchas especulaciones por parte de medios estadounidenses, OJ fue cuestionado al salir de un restaurante por el sitio TMZ, ahí dijo:

"Bueno, para Bob (Rob Kardashian), Dios bendiga su alma. Por mí, felicidades, pero no tengo nada que ver con ella. Me sentiría orgulloso… pero créanme, no tengo nada que ver con eso".