Hijo de Cecilia Bolocco: "No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él"

El hijo de la modelo, ex Miss Universo y presentadora de televisión, Cecilia Bolocco y el ex presidente de Argentina, Carlos Menem, que actualmente tiene 14 años, aclara su vínculo con su progenitor.

El menor, Máximo Menem Bolocco, publicó un firme mensaje en cual se refiere a su padre a través de su perfil de Instagram, con cerca de 28 mil seguidores, criticando a la prensa argentina por vincularlo a las polémicas que involucran al ex presidente.

NYC🇺🇸 A post shared by Maximo Menem Bolocco (@maximomenemb) on May 23, 2017 at 4:55pm PDT

“Esto va para los argentinos… No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido pero no tiene nada que ver conmigo", dijo.

"Y créanme no me puede importar menos así que todos los comentarios malos de él paren de comentarlos y póngaselos a él porque ya me tiene chato”, agregó.

