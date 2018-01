¡Ya sabemos cómo se llamará el bebé de Inés Gómez Mont!

Inés Gómez Mont anunció que se convertirá en madre por sexta ocasión, el anuncio lo hizo de una forma muy creativa, pero aún más lo fue la forma en la que reveló el sexo del bebé.

Para empezar realizó una votación en la que sus seguidores acertaron, espera una niña, situación que ella desconocía y de la que se enteró al mismo tiempo que su pareja y sus hijos.

SORPRESAAAAAAA

En esta ocasión la SORPRESA FUE PARA TODOS, pues ninguno sabíamos el sexo, mi ginecólogo José Ramón Verez me ayudo diciéndole a Clau (que es parte de mi familia) el sexo del bebe y ella me dio sin que supiéramos un extintor que al presionar sacaría polvo rosa en caso de ser niña y azul en caso de ser Niño!!!

Les juro que me temblaban hasta las piernas de nervio!!!

Aquí el momento más especial al saber si sería Niño o niña el nuevo integrante de esta familia!!!

Con amor para ustedes ❤️