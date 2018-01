Maly Jorquiera celebra los tres meses de su hijo Lucas con tierna foto

Felices tres meses de vida mi amado #porotito granado, por lo rico jajajajajaja Gracias x llegar a nuestras vidas, te amo cada día más, nos tienes loquitos de amor con tu papá @cabofreire Me caes tan bien hijo mío!! Gracias x convertirme en #mamaly la inmortal 🤣🤣🤣 te amo mi #tetalover mi #diosdeltrueno por tanto peito jajajajajaja Hoy celebraremos llendo a control al pediatra, hasta ahí llego la buena onda jajajajajaja pabre!!! Que tengan todos un hermoso día jueves! Beososososososososos #pongalebueno #yolepongopechito 🤣👶🏻🍼 #tenemoshoraalas10peromedemorounkiloensalirestamosdesdelas7preparandonos 🤣🤣🤣🤣🤣 #pasalirconcalma 🤣🤣😴😴😴😴😴💖💖💖😘😘😘😘😍😍😍😍 #teamoporotin #freireteamo

A post shared by María Paz Jorquiera (@malyjorquiera) on Jan 11, 2018 at 3:08am PST